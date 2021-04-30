Назван секретный метод ускорения смартфона

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Сократив количество приложений, работающих в фоновом режиме, и отключив автосинхронизацию можно заставить смартфон работать быстрее, рассказала агентству "Прайм" специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева.

Она отметила, что, выбирая гаджет, следует обращать внимание на объем оперативной памяти.

"Сейчас нормой считается не менее 4Гб – имеется в виду не встроенная память, а именно оперативная. Если оперативной памяти будет меньше, могут начаться проблемы при работе некоторых приложений", – сказала Ильичева.

Эксперт подчеркнула, что установка новой версии операционной системы на старое устройство не сможет решить проблему. Смартфон заработает быстрее, но будет требовать частой подзарядки.

В заключение Ильичева сообщила, что никакие ухищрения не заставят быстро работать старые телефоны. Единственный выход – приобрести новый аппарат.

Ранее в Минцифры подготовили документ, согласно которому пользователи смогут удалять все предустановленные на устройстве приложения. Перед этим Samsung установила на новые гаджеты российское ПО без возможности удаления. В компании пояснили, что это произошло из-за неверной трактовки закона.