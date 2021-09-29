В Италии создали передвижной робот-рюкзак

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Итальянская компания Piaggio Fast Forward разработала механический рюкзак, который может следовать за владельцем. Об этом сообщает "Мир 24".

Устройство весом 12,7 килограмма обучено правилам движения на дороге и может избегать столкновений с другими людьми. Для этого робот оснащен оптической системой, дополненной машинным зрением.

На одном заряде рюкзак может проехать до 35 километров или шесть часов, при этом его максимальная грузоподъемность – 9 килограммов. Устройство может развивать скорость до 9 километров в час.

Роботов начали применять и в реставрации. Как стало известно ранее, устройство с искусственным интеллектом и механическими руками будет заниматься восстановлением разрушенных фресок в Помпеях.