Мессенджер Telegram заработал после сбоя

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Мессенджер Telegram вновь заработал после нескольких часов сбоя. Пользователи отмечают, что сообщения отправляются и приходят, однако это происходит с некоторой задержкой.

Ранее в четверг пользователи мессенджера в России и ряде стран Европы, Ближнего Востока и СНГ столкнулись со сбоями в работе. В частности, не удавалось подключиться к приложению и совершать отправку сообщений.

Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что проблемы в работе мессенджера произошли из-за отключения кластера серверов, находящихся в Европе. Позже он анонсировал скорое возобновление работы программы.