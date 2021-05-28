РКН потребовал удалить из Instagram пост, оскорбляющий память ветеранов

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Роскомнадзор потребовал удалить публикацию, оскорбляющую память участников Великой Отечественной войны, из Instagram. Об этом сообщили в ведомстве.

"Письмо с требованием удалить материал, оскорбляющий память ветеранов ВОВ, направлено руководству компании Facebook Inc", – говорится в сообщении.

Также ведомство просит уведомить его о результатах. В Роскомнадзоре не уточнили, о какой именно публикации идет речь.

Ранее Роскомнадзор предупредил телеканал Disney о недопустимости распространения вредного для детей контента.