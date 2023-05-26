Минэкономразвития разрабатывает механизмы защиты при использовании ИИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Минэкономразвития работает над созданием института гражданско-правовой ответственности разработчиков систем искусственного интеллекта (ИИ). Это поможет защитить интересы общества во время использования ИИ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Это позволит минимизировать риски причинения вреда ИИ в источниках повышенной опасности", – прокомментировали в Минэкономразвития.

Отмечается, что для снижения рисков использования искусственного интеллекта потребуется комплексная работа различных ведомств, бизнеса, экспертного и научного сообществ, социальных институтов.

Ранее сообщалось, что компания "Газпром нефть" сократила с полугода до одного-двух месяцев срок разработки новых автомобильных масел благодаря технологии ИИ. Теперь ученым достаточно внести в систему основные параметры будущего продукта, а также указать специфику оборудования, в котором масло будет использоваться, сообщили в пресс-службе.

До этого в Москве разработали и начали производить пилотную версию досмотровой установки с искусственным интеллектом. Новый умный интроскоп сможет самостоятельно идентифицировать опасные и запрещенные предметы.