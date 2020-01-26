Корпус МКС подвергся коррозии, есть угроза разгерметизации – ученые

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Ученые Института медико-биологических проблем РАН подтвердили, что Международная космическая станция (МКС) имеет повреждения в виде коррозии. Отмечается, что существует опасность разгерметизации жилых модулей из-за образования дыр в корпусе. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на материал, опубликованный в научном журнале "Авиакосмическая и экологическая медицина".

Уточняется, что виновниками образования коррозии на корпусе МКС являются микроорганизмы, которые "разъедают станцию".

"Масштаб коррозионных повреждений и угроза разгерметизации обитаемых модулей определили необходимость разработки средств мониторинга выявленных коррозионных повреждений гермокорпуса и процесса контроля остаточной толщины гермокорпуса", – заявляется в исследовании.

Там добавляется, что новейшую аппаратуру для обнаружения очагов коррозии планирует разработать Всероссийский НИИ физико-технических и радиотехнических измерений. После этого будет проведено испытание на МКС.

"Проведение эксперимента обеспечит выявление предаварийной ситуации, создающей угрозу разгерметизации в обитаемых отсеках", – резюмируется в материале.

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