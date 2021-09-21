Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минцифры упростит получение результатов по заказанным госуслугам. В ведомстве предложили направлять в личный кабинет пользователей сайта "Госуслуг" информацию о статусе рассмотрения заявлений и результаты уже оказанных услуг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как отмечается, в рамках нового проекта все органы власти и МФЦ обязательно направляют в личный кабинет гражданина на "Госуслугах" статусы рассмотрения заявлений и результат предоставления услуги, скан-копии документа или электронной копии документа.

Уточняется, что статус заявления можно будет увидеть независимо от того, как заявление было подано: лично в орган власти, в МФЦ, через портал "Госуслуг" или с использованием почты.

По данным ведомства, если у того, кто подал заявление на оказание какой-либо услуги, нет личного кабинета на сайте "Госуслуг", поступившие от органа власти или МФЦ данные не хранятся "Госуслугами" и "подлежат автоматическому уничтожению".

Ранее сообщалось, что услуга подключения к газу стала доступна на портале "Госуслуг". Отмечается, что поданная заявка будет автоматически направлена единому оператору газификации и рассмотрена в течение одного дня. Информация по запросу появится в личном кабинете пользователя госуслуг.