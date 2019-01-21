В Госдуме предложили завести робота для экскурсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Балаев

Депутат Госдумы Василий Власов предложил использовать роботов при работе в нижней палате парламента. В частности, по его мнению, робот мог бы рассказывать о работе народных избранников школьникам и студентам в импровизированном музее.

"На первом этаже Госдумы есть замечательный Государственной думы. Там робот мог бы рассказывать, которые приходят на экскурсии, про Госдуму, про ее историю", – цитирует Агентство "Москва" Власова.

Депутат отметил преимущества искусственного интеллекта. По его словам, роботу не требуется заработная плата, страховка и социальный пакет. Однако заменить законодателей в ближайшей перспективе роботы не смогут.

"У робота нет совести и сострадания. При принятии многих решений депутату Госдумы именно эти два качества очень необходимы", – резюмировал народный избранник.

Ранее "Интерфакс" сообщил, что Власов обратился в аппарат Госдумы с просьбой разрешить ему взять на работу человекоподобного робота в качестве помощника. По его словам, это будет человекоподобный робот с головой, руками и телом. Он будет предоставлять посетителям информацию о деятельности ЛДПР и Власова в качестве депутата.