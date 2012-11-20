Зарубежные заказы российских атомщиков оценены в 69 млрд долларов

Зарубежные заказы российских атомщиков оцениваются в 69,3 миллиарда долларов до 2022 года, сообщили в госкорпорации "Росатом".

Эти данные не учитывают российско-американский контракт по переработке высокообогащенного урана в низкообогащенный.

На данный момент Росатом подписал договора на строительство 19 блоков АЭС за границей. Так, в Турции будет построена станция "Аккую" с четырьмя блоками, в Китае – АЭС "Тяньвань" с двумя блоками, в Белоруссии - "Островецкая" АЭС с двумя блоками, на Украине - "Хмельницкая" АЭС с двумя блоками, во Вьетнаме - АЭС "Ниньтхуан" с двумя блоками, в Бангладеш - АЭС "Руппур" с двумя блоками, индийская АЭС "Куданкулам" с четырьмя блоками и "Армянская" АЭС с одним блоком.

В России сейчас строятся восемь блоков АЭС и одна плавучая атомная станция "Академик Ломоносов", передает ИТАР-ТАСС.