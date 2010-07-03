Созданный в России спутник снял видео Земли в формате 4K

Фото: facebook британской компании Sen

Спутник, изготовленный ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия", впервые в истории снял на видео пoверхность Земли в формате 4К. Об этом заявил производитель видеосистемы Sen.

"Sen объявляет об успешной демонстрации своей системы потоковой передачи видео в формате 4K на орбите, размещенной на борту изготовленного РКК "Энергия" спутника. Платформа успешно продемонстрировала возможность одновременной записи 6 видеопотоков 4K для предоставления информации о космическом корабле", – сказано в сообщении Sen.



Система Sen – это первая в мире платформа потоковой передачи видео в формате 4K со спутника. Она состоит из 6 видеокамер и компьютерной системы Sen Video Unit, управляющей камерами и обрабатывающей видео. Камеры способны транслировать видео в сверхчетком формате в реальном времени.

В апреле 2019 года Роскосмос опубликовал видео с бортовых камер спутника Egyptsat-A. Он предназначен для съемки поверхности Земли с высоким пространственным разрешением. В феврале EgyptSat-A запустили с космодрома Байконур.