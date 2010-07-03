Созданный в России спутник снял видео Земли в формате 4K

Спутник, изготовленный ракетно-космической корпорацией (РКК) "Энергия", впервые в истории снял на видео пoверхность Земли в формате 4К. Об этом заявил производитель видеосистемы Sen.
"Sen объявляет об успешной демонстрации своей системы потоковой передачи видео в формате 4K на орбите, размещенной на борту изготовленного РКК "Энергия" спутника. Платформа успешно продемонстрировала возможность одновременной записи 6 видеопотоков 4K для предоставления информации о космическом корабле", – сказано в сообщении Sen.
Система Sen – это первая в мире платформа потоковой передачи видео в формате 4K со спутника. Она состоит из 6 видеокамер и компьютерной системы Sen Video Unit, управляющей камерами и обрабатывающей видео. Камеры способны транслировать видео в сверхчетком формате в реальном времени.
В апреле 2019 года Роскосмос опубликовал видео с бортовых камер спутника Egyptsat-A. Он предназначен для съемки поверхности Земли с высоким пространственным разрешением. В феврале EgyptSat-A запустили с космодрома Байконур.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.