В WhatsApp добавили функцию присоединения к групповому звонку после его начала

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В приложении WhatsApp появилась возможность подключения к групповому звонку после его начала. Об этом сообщается в блоге мессенджера.

"Сегодня мы представляем возможность присоединиться к групповому звонку даже после его начала", – говорится в сообщении.

Отмечается, что пользователи в группе смогут "отключаться и снова присоединяться в течение разговора". В Facebook считают, что новая функция привнесет в групповые звонки "спонтанность и легкость".

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp для устройств Apple получит исчезающие сообщения. Создатели предполагают, что это должно повысить уровень защиты информации в мессенджере.

Такие сообщения в WhatsApp могут содержать не только текст, но фото и видео. Ролик будет стерт из переписки после воспроизведения.