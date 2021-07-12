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Технологии

19:54

Facebook запустил в России торговую площадку Marketplace

технологии

Фото: depositphotos/EdZbarzhyvetsky

Торговая площадка Marketplace стала доступной для российских пользователей социальной сети Facebook. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу российского подразделения компании.

"Мы знаем, что многие уже используют наши платформы для поиска и обмена товарами. Marketplace станет для людей удобной площадкой, где можно будет легко найти новые товары, купить то, что необходимо, или продать то, что вам больше не нужно", – заявила региональный директор Facebook в России Анна-Мария Тренева.

Отмечается, что для поиска товаров по объявлениям пользователи могут использовать фильтры цен, местоположения и других параметров.

Ранее компания Google объявила о запуске в России собственного сервиса для съемки и монтирования коротких видеороликов YouTube Shorts, бета-версия нового инструмента уже доступна российским пользователям. С помощью сервиса пользователи смогут записывать видео длиной до 60 секунд, добавлять в них текст, автоматические субтитры и отрывки из роликов, записанных в памяти смартфона.

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