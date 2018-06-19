Суперкомпьютер Гидрометцентра начнет работать с середины лета

Гидрометцентр с 15 июля запустит суперкомпьютер, который увеличит точность прогнозов до семи дней, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С 15 июля у нас заработает в полную силу суперкомпьютер, и через два года точность прогнозов будет увеличена с пяти до семи дней по европейской территории и по Москве прежде всего", – цитирует научрука Агентство "Москва". По словам Вильфанда, более долгосрочные прогнозы пригодятся для хозяйственной деятельности. Сейчас точный прогноз дается только на пять дней.

Расчеты суперкомпьютера будут публиковать на сайте Гидрометцентра.

Ранее сообщалось, что на время чемпионата мира по футболу российские синоптики составляют почасовой прогноз погоды. Данные отправляют иностранным метеобюро, которые предупреждают болельщиков. Оперативная информация поступает спортсменам и тренерам команд.