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Москва 24: специалисты расскажут об использовании отечественных мессенджеров в школах

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

21 ноября в ТАСС состоится экспертная дискуссия ВЦИОМ на тему "Перезапуск школьных чатов: сможет ли Россия перейти на отечественные мессенджеры в образовательном процессе?".

Об исследовании отношения россиян к школьным мессенджерам, предпочтениях школьников и вариантах отечественных мессенджеров в учебном процессе будут рассказывать:

  • председатель комиссии по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Общественной палаты РФ Наталья Кравченко;
  • руководитель практики социального анализа и консультирования ВЦИОМ Андрей Даудрих;
  • научный руководитель лаборатории PR-сопровождения педагогического образования РАО, декан факультета журналистики МГУ имени Ломоносова Елена Вартанова;
  • директор по развитию школьных и молодежных проектов VK Сергей Марданов;
  • руководитель направления "Лаборатории Касперского" по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко;
  • директор по развитию Союза отцов, председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в городе Москве Алексей Чегодаев;
    клинический и системный семейный психолог Ольга Бочкова.

Смотрите прямую трансляцию 21 ноября в 13:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

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