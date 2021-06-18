Роскомнадзор заблокировал около 150 интернет-страниц о продаже сертификатов вакцинации

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С начала года Роскомнадзор удалил или заблокировал около 150 интернет-страниц с информацией о продаже сертификатов вакцинации от COVID-19.

"В 2021 году на основании судебных решений или требований Генпрокуратуры России заблокировано или удалено порядка 150 страниц, в том числе содержащих информацию о продаже сертификатов о вакцинации от коронавируса", – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Всего с начала прошлого года было удалено или заблокировано более 1 тысячи материалов, связанных с распространением недостоверной информации о коронавирусе.

Ранее Роскомнадзор потребовал снять ограничения на видеоролик депутата Госдумы Леонида Слуцкого о дискриминации российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Соответствующее письмо было направлено в администрацию Google.