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Во вторник, 18 июня, в работе Instagram произошел сбой, говорится на сайте downdetector.com.

Как уточняется, у 56% пользователей есть проблемы с загрузкой, войти в соцсеть не могут 23%. А 20% пользователей отмечают проблемы с веб-версией.

Сбои в работе соцсети наблюдаются в Москве, а также в Турции, Великобритании, Франции и США.

В мае стало известно, что данные почти 50 миллионов пользователей Instagram оказались в открытом доступе. Некоторое время в Сети была доступна для просмотра база данных, размещенная на Amazon Web Services.

