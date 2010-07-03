Илон Маск рассказал о чипе для чтения мыслей

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Американский предприниматель Илон Маск рассказал о новой разработке, которая могла бы помочь парализованным людям общаться с миром через гаджеты. Он предлагает соединить мозг с компьютером напрямую, сообщает Bloomberg Businessweek.

Реализацией этого проекта занимаются сотрудники компании Neuralink, которую Маск основал в 2016 году. Информация будет передаваться по гибким нитям толщиной 4-6 микрометров (0,004-0,006 миллиметра). Их вживят в мозг безопасным способом, не затрагивая кровеносные сосуды.

Чип будет считывать сигналы и передавать их нужному устройству. Данный процесс пока проводится с помощью USB-C. В дальнейшем инженеры создадут систему беспроводной передачи данных.

Управлять системой можно при помощи смартфона. Компания уже провела успешные испытания на крысах. Испытания показали, что скорость передачи информации оказалась в 10 раз выше, чем при использовании современных сенсоров. В 2020 году Neuralink начнет проводить клинические испытания на людях.

