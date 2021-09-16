Роскомнадзор прокомментировал сообщения о блокировке Google Docs

13:06
Фото: depositphotos/sharafmaksumov
Сервис Google Docs не подвергался блокировке со стороны Роскомнадзора, ведомство не имеет никакого отношения к его недоступности на территории России.
"Указанные зарубежные интернет-сервисы доступны на территории РФ. Рекомендуем российским СМИ самостоятельно проверять информацию перед публикацией. <...> Вопросы относительно недоступности зарубежных ресурсов рекомендуем адресовать их владельцам", – приводит сообщение пресс-службы ТАСС.
В Роскомнадзоре призвали проверять источники таких сообщений, их местонахождение и преследуемые цели.
16 сентября проект по мониторингу системы интернет-блокировок GlobalCheck сообщил, что ряд российских операторов начал блокировать сервис Google Docs. Уточнялось, что пользователи зафиксировали проблемы с доступом на устройствах, подключенных к Сети через МТС, "Ростелеком" и "МегаФон". Кроме того, получить доступ к Google Docs не могли некоторые абоненты Tele2 и Yota.
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