Nokia объявила дату презентации новых смартфонов

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Мероприятие в честь презентации нового смартфона Nokia пройдет 8 апреля. Об этом сообщили в финской компании.

Уточняется, что среди новинок пользователям представят Nokia G10, X10 и X20. Серия G станет базовой для телефонов начального уровня, а X – для среднеуровневых смартфонов.

Кроме того, G10 получит процессор MTK Helio P22, а модели X10 и X20 будут поддерживать 5G, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что российские мобильные приложения в обязательном порядке начнут устанавливать на айфонах в апреле. При активации устройства пользователям предложат несколько вариантов. Среди утвержденных Минцифры приложений – сервисы "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники".