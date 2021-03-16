У браузера Google Chrome для смартфонов появились новые требования

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Для многих гаджетов на ОС Android станет недоступна новая версия браузера Google Chrome. О системных требованиях к смартфону сообщается в официальном блоге Google.

В 64-разрядной версии браузера, которую готовят разработчики, будет увеличена скорость, плавность и стабильность работы. Для нее потребуется Android 10-й версии и как минимум 8 ГБ оперативной памяти.

К слову, если скачать установочный файл из стороннего магазина приложений, то 64-разрядный Google Chrome можно будет установить на любой смартфон.

В Google Play новая версия будет видна лишь тем пользователям, устройства которых соответствуют требованиям.

Ранее сообщалось, что на компьютерах и ноутбуках старше 2005 года выпуска перестанет работать браузер Google Chrome.