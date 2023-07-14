Приложение "МегаФона" исчезло из Google Play

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Приложение сотового оператора "МегаФон" исчезло из магазина приложений Google Play.

По запросу "МегаФон" поиск выдает только приложения eMotion.

В мае Google Play удалил приложения партии "Единая Россия". До этого приложения "Единой России" удалили из магазина AppStore. Причиной этого замсекретаря генсовета фракции Сергей Перминов назвал невозможность Запада сломать цифровую систему фракции напрямую.

Перминов добавил, что ранее партия уже сталкивалась с тем, что компании синхронно временно блокировали обновления приложений. Политик считает, что подобные решения принимаются ими несамостоятельно.

Также он уточнил, что специалисты "Единой России" уже работают над тем, чтобы приложениями можно было пользоваться в обычном режиме, но в обход маркетплейсов.

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