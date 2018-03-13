Угрозу для iPhone X нашли в беспроводной зарядке

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Эксперты выяснили, что беспроводная зарядка быстрее обычной изнашивает батарею iPhone X и iPhone 8.

Аккумулятор Apple теряет работоспособность через 500 циклов. Если заряжать смартфон с помощью проводной зарядки, батарея проживет как минимум три года.

Как сообщает "Газета.ру", исследователь Эдриан Кингсли-Хьюз провел эксперимент. Он пользовался беспроводной зарядкой с сентября по март. За это время iPhone уже достиг 135 циклов.

Кингсли-Хьюз подсчитал, что батарея его гаджета придет в негодность за 20 месяцев. Кроме того, он отметил, что вынужден постоянно заряжать устройство после полного перехода на беспроводной цикл. Исследователь решил отказаться от новой технологии и снова пользоваться кабельной зарядкой.

Ранее аналитики рассчитали, сколько в среднем служат своим владельцам устройства компании Apple. Оказалось, что срок жизни гаджетов составил чуть больше четырех лет.