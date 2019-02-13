МВД изъяло впечатливший Илона Маска автомобиль

Автомобиль, который ездит задом наперед, изъят у ставропольского умельца и помещен на охраняемую стоянку, сообщает ГУМВД по Ставропольскому краю.
Самое интересное в том, что о машине стало известно американскому предпринимателю и изобретателю Илону Маску. Телеканал НТВ опубликовал в своем Twitter видеоролик, на котором по ставропольской дороге едет задом наперед автомобиль ВАЗ. В названии видео сказано "самоходный инфаркт".
"Как тебе такое, Илон Маск?" – спрашивается в подписи к видеозаписи (этот вопрос уже стал мемом).
"хаха офигенно", – внезапно на русском языке ответил в комментариях глава SpaceX и Tesla.
Несмотря на то, что машина впечатлила самого Маска, транспортное средство изъято и помещено на охраняемую стоянку.
Речь идет о машине из Ставропольского края, чей владелец переделал ее так, чтобы она ездила задом наперед. По данным УГИБДД, местным "Кулибиным" оказался 18-летний житель Невинномысска. Он сам внес несанкционированные изменения в конструкцию старенькой "шестерки". Конструкция машины изменилась таким образом, что двигатель находится в багажнике.
Парень выехал на машине на проезжую часть, хотя это противоречит нормам законодательства. Стаж вождения у водителя – менее года. За нарушения ПДД на него составили три административных материала – за движение задним ходом на перекрестке, за отсутствие страхового полиса, за несанкционированные изменения в конструкции транспортного средства.
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