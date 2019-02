МВД изъяло впечатливший Илона Маска автомобиль

Автомобиль, который ездит задом наперед, изъят у ставропольского умельца и помещен на охраняемую стоянку, сообщает ГУМВД по Ставропольскому краю.

Самое интересное в том, что о машине стало известно американскому предпринимателю и изобретателю Илону Маску. Телеканал НТВ опубликовал в своем Twitter видеоролик, на котором по ставропольской дороге едет задом наперед автомобиль ВАЗ. В названии видео сказано "самоходный инфаркт".

"Как тебе такое, Илон Маск?" – спрашивается в подписи к видеозаписи (этот вопрос уже стал мемом).

"хаха офигенно", – внезапно на русском языке ответил в комментариях глава SpaceX и Tesla.

Несмотря на то, что машина впечатлила самого Маска, транспортное средство изъято и помещено на охраняемую стоянку.

Речь идет о машине из Ставропольского края, чей владелец переделал ее так, чтобы она ездила задом наперед. По данным УГИБДД, местным "Кулибиным" оказался 18-летний житель Невинномысска. Он сам внес несанкционированные изменения в конструкцию старенькой "шестерки". Конструкция машины изменилась таким образом, что двигатель находится в багажнике.



And how do you like this, @elonmusk? pic.twitter.com/DhSzqzNGSC