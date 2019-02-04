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13:25

Илон Маск испытал двигатель для межпланетного корабля Starship

технологии за рубежом

13:25

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Фото: twitter.com/Elonmusk

Компания SpaceX американского инженера Илона Маска провела первые огневые испытания двигателя для космического корабля Starship. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Starship будет совершать межпланетные полеты. Он будет второй ступенью сверхтяжелой ракеты-носителя Big Falcon Rocket.

В конце января сообщалось, что сильный ветер разрушил макет космического корабля Starship, который предлагает компания SpaceX для межпланетных полетов.

В декабре первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан. Это произошло недалеко от места старта на мысе Канаверал во Флориде после запуска грузового корабля Dragon к Международной космической станции.

технологии за рубежом

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