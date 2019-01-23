Ветер разрушил макет межпланетного корабля Илона Маска

Сильный ветер разрушил макет космического корабля Starship, который предлагает компания SpaceX для межпланетных полетов. Это произошло на строящемся космодроме компании в деревне Бока-Чика в штате Техас, передает РИА Новости.

"Ветер скоростью 50 миль в час разрушил крепления к блокам прошедшей ночью, и верхняя часть слетела. Для ремонта понадобится несколько недель", – приводит агентство сообщение Маска в Twitter.

Гендиректор компании SpaceX Илон Маск ранее опубликовал в Twitter фотографию собранного из нержавеющей стали макета Starship. Макет предназначен для тестовых полетов.

Предполагается, что Starship для межпланетных полетов будет также выполнять функцию второй ступени ракеты-носителя Big Falcon Rocket.

Компанию SpaceX, возглавляемую Илоном Маском, основали в 2002 году. Одна из самых знаменитых технологий компании – семейство ракет тяжелого класса Falcon 9.

В декабре первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан при попытке возвращения на космодром. Инцидент произошел близ места старта на мысе Канаверал во Флориде после запуска грузового корабля Dragon к МКС.