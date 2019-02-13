Илон Маск по-русски ответил на вопрос из знаменитого мема

Владелец компании SpaceX Илон Маск в своем микроблоге Twitter оценил сообщения СМИ о ставропольском "Кулибине". Изобретатель оставил комментарий под видео на русском языке "хаха офигенно".
Накануне сообщалось, что житель Невинномысска после переделки автомобиля "ВАЗ-2106" отличился ездой задом наперед по городским улицам. Молодого человека привлекли к административной ответственности. Отныне студент сможет передвигаться на автомобиле только после приведения в соответствие с конструкцией завода-изготовителя. С ним также провели поучительную беседу о недопустимости фактов управления технически неисправным транспортным средством.
Видео опубликовал один из российских телеканалов и сопроводило вопросом к Илону Маску And how do you like this (Как тебе такое?).
Позднее в ГУМВД по Ставропольскому краю сообщили, что автомобиль, который ездит задом наперед, изъят у ставропольского умельца и помещен на охраняемую стоянку. По данным ведомства, нерадивым местным "Кулибиным" оказался 18-летний житель Невинномысска, который самостоятельно внес несанкционированные изменения в конструкцию старенькой "шестерки" и вопреки законодательству выехал на ней на проезжую часть. Стаж вождения у водителя — менее 1 года.
За нарушения правил дорожного движения на молодого человека были составлены три административных материала — за движение задним ходом на перекрестке, за отсутствие страхового полиса, а также за несанкционированные изменения в конструкции транспортного средства.
Ранее сообщалось, что компания американского бизнесмена Илона Маска разместила вакансию рыцаря с французским акцентом. Он будет работать на строящейся в Лос-Анджелесе смотровой башне. Как уточнил глава компании, минута ссоры с таким "рыцарем" будет стоить пять долларов. Тем посетителям, кто захочет продлить перепалку до трех минут, предоставят скидку. Им нужно будет заплатить всего 12 долларов.
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