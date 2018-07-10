Росстандарт утвердил требования к мобильным приложениям

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Росстандарт утвердил требования к проверкам и качеству мобильным приложениям в России. Об этом сообщает ТАСС.

Документ разработали в Роскачестве. Такие требования к приложениям принимают впервые. Новый стандарт начнет действовать 1 октября и будет актуален до 1 октября 2021 года. После этого правила могут получить статус ГОСТ.

В документе 87 требований к приложениям, включая производительность, функциональность, удобство пользования и безопасность. Так, сервисы должны требовать абсолютный минимум разрешений для работы и иметь однозначно трактуемую политику конфиденциальности.

Также пользователи должны будут знать, к каким данным приложения получают доступ и используются ли эти сервисы для рекламы.

Для платных мобильных приложений вводится обязательный бесплатный тестовый период.