Apple предложила заменить паспорта на iPhone

9 августа, 19:23
Фото: depositphotos/hurricanehank
Компания Apple запатентовала технологию идентификации личности через iPhone, сообщает портал Apple Insider. Смартфон может стать заменой паспорта, он будет передавать данные о владельце из защищенного хранилища к запрашивающему информацию органу.
Осуществлять передачу информации планируется при помощи технологии радиочастотной идентификации – например, через NFC, которая уже используется на большинстве смартфонов. При этом защитить персональные данные планируют с помощью Touch ID и Face ID.
Компания отмечает, что технология может использоваться как на пропускных пунктах частных компаний, так и при паспортном контроле в аэропортах.
Стоит отметить, что технология Face ID, которая впервые была представлена в iPhone X, вызвала у пользователей множество нареканий в связи со своей ненадежностью.
В 2017 году родители 10-летнего мальчика в США рассказали, что их сын без труда разблокировал материнский смартфон при помощи Face ID. Защиту на iPhone X обошли и сотрудники вьетнамской компании Bkav: они сделали маску в виде лица одного из владельцев смартфона.
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