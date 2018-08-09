Apple предложила заменить паспорта на iPhone

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Компания Apple запатентовала технологию идентификации личности через iPhone, сообщает портал Apple Insider. Смартфон может стать заменой паспорта, он будет передавать данные о владельце из защищенного хранилища к запрашивающему информацию органу.

Осуществлять передачу информации планируется при помощи технологии радиочастотной идентификации – например, через NFC, которая уже используется на большинстве смартфонов. При этом защитить персональные данные планируют с помощью Touch ID и Face ID.

Компания отмечает, что технология может использоваться как на пропускных пунктах частных компаний, так и при паспортном контроле в аэропортах.

Стоит отметить, что технология Face ID, которая впервые была представлена в iPhone X, вызвала у пользователей множество нареканий в связи со своей ненадежностью.

В 2017 году родители 10-летнего мальчика в США рассказали, что их сын без труда разблокировал материнский смартфон при помощи Face ID. Защиту на iPhone X обошли и сотрудники вьетнамской компании Bkav: они сделали маску в виде лица одного из владельцев смартфона.