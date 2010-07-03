Китай начал создавать сети 6G

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Китай официально приступил к исследованиям и разработкам в области создания сетей 6G. Для этих целей сформировали две рабочие группы, в которые вошли эксперты и представители профильных ведомств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства науки и техники КНР.

Как уточняется, 6 ноября было проведено специальное собрание, на котором обсудили вопросы, связанные с началом работ по созданию технологий 6G.

"В ходе встречи было объявлено о создании рабочей группы по продвижению китайских разработок в области 6G и общей группы экспертов. В состав первой группы вошли представители профильных государственных ведомств, которые будут отвечать за реализацию работ по созданию соответствующих технологий", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в общую группу вошли 37 экспертов из научно-исследовательских институтов и различных предприятий. Они будут отвечать за исследования, предложения и техническое обоснование.

В сентябре стало известно, что инженеры лабораторий Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ разрабатывают прототип модема для сетей 6G. Сами разработчики рассказали, что сети нового поколения будут использовать сотовые вышки 5G. Вместе с тем пятое поколение предполагает переход к более высоким частотам (20, 60 и 90 ГГц). Сейчас этот диапазон относительно свободен, но уже через некоторое время ситуация изменится, так что для 6G требуется иное решение.

В августе операторы начали тестировать в Москве новый стандарт связи 5G – до конца 2019 года сеть будет доступна в пилотном режиме на Тверской улице, ВДНХ, Воробьевых горах, в Парке Горького и инновационном центре "Сколково". Руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что соглашения о развитии 5G подписаны со всеми представителями "большой четверки" (МТС, Билайн, Мегафон, Tele2). Новая сеть обеспечит еще более высокие скорость передачи данных и пропускную способность.

