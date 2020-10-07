Интерактивный проект запустили ко Дню московской промышленности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый интерактивный проект, посвященный высокотехнологичным производствам, запустили ко Дню московской промышленности, который отмечается 7 октября. Об этом сообщает пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики столицы.

Как уточняется, в проекте приняли участие 12 компаний, среди которых производители промышленных роботов и роботизированных систем, создатели 3D-сканера человека, оборудования для теста ПЦР и досмотрового комплекса, который помогает отслеживать нелегальные грузы.

"А еще проект рассказывает о заводах и фабриках, на производствах которых работает продукция предприятий "Индустрии 4.0", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в проекте рассказывается о столичных производствах, которые выпускают высокотехнологичную продукцию, а также о заводах и фабриках, которые применяют в своем производстве новейшие технологии.

Как рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, столичная промышленность соответствует всем современным стандартам цифровизации и производительности труда.

"В этой сфере работают тысячи высококвалифицированных и уникальных специалистов, благодаря которым ежегодно увеличиваются разнообразие и объемы производства высокотехнологичной продукции. Эти товары имеют спрос не только внутри страны, но и на мировом рынке и успешно экспортируются", – отметил Ефимов.

Вице-мэр рассказал, что в прошлом году общий объем экспорта московской высокотехнологичной продукции составил 12,25 миллиарда долларов, что на 10,6% превышает показатели 2018 года.

День московской промышленности был учрежден в 2017 году для поддержки столичных производителей.

Ранее стало известно, что объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы по итогам первых семи месяцев года составил 18,3 миллиарда долларов.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос более чем на треть. При этом в 2019 году этот же показатель был примерно в пять раз ниже.

Как отметил Ефимов, в разрезах отраслей промышленный экспорт Москвы вырос на 35 процентов, а экспорт продукции агропромышленного комплекса столицы увеличился на 26 процентов.

Крупнейшими импортерами столичной несырьевой неэнергетической продукции в этом году стали Великобритания, Казахстан, США, Белоруссия и Китай.

