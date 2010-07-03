Минобороны России получило семь новых вертолетов

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Холдинг "Вертолеты России" передал министерству обороны РФ семь новых боевых вертолетов. Передача прошла на принадлежащем компании заводе "Роствертол" в Ростове-на-Дону, сообщает ТАСС.

Министерство обороны получило два транспортно-боевых Ми-35М, два учебно-боевых Ми-28УБ и три Ми-28Н "Ночной охотник".

Ранее "Вертолеты России" поставили российской армии четыре Ми-35М и два учебно-боевых Ми-28УБ. Таким образом, с начала года ВКС РФ получили 13 новых боевых вертолетов производства "Роствертола".

Как заявил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко, Минобороны РФ может заключить контракт на поставку 18 "Ночных охотников" новой модификации – Ми-28НМ.

Ранее сообщалось о начале масштабной модернизации вертолетов Ми-35М. На них установят новую броню, двигатели, дальнобойную оптику, систему радиоэлектронной борьбы и защиту от переносных зенитных комплексов.