РФ будет добиваться, чтобы иностранные интернет-платформы уважали ее законы – Кириенко

Фото: АСС/Вячеслав Прокофьев

Россия будет добиваться, чтобы иностранные интернет-платформы соблюдали российские законы. Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента страны Сергей Кириенко.

По его словам, важно, чтобы иностранные компании с уважением относились к российскому законодательству.

"Мы не закрываем рынок, они все к нам приходят, но правила надо соблюдать", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что в начале марта Роскомнадзор уведомил Twitter о замедлении работы соцсети на территории РФ и возможности полной блокировки в случае игнорирования требований об удалении противоправного контента. В результате принятых мер была затруднена загрузка фото- и видеоконтента.