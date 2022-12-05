РКН проведет проверку по факту утечки данных в компании "Вымпелком"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Роскомнадзор проведет проверку по факту утечки персональных данных сотрудников компании "Вымпелком" (под брендом "Билайн" в РФ), сообщает ТАСС.

Компания уведомила РКН об инциденте в сроки, установленные законодательством. При проверке это будет учтено.

Информация об инциденте появилась в одном из телеграм-каналов. По словам авторов публикации, в Сеть попали четыре файла, доступ к ним был получен через LDAP-протокол. В документах содержались данные из четырех регионов – Московского, Центрального, Южного и Уральского.

"Билайн" подтвердил информацию об утечке данных из корпоративного справочника, к которому имеют доступ его сотрудники.

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