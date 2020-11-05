Завершился первый этап морских исследований в рамках проекта Arctic Connect

16:09
Фото: Росгеология
"МегаФон" и АО "Росгеология" объявили о завершении первого этапа морских исследований в рамках проекта прокладки подводной линии связи из Европы в Азию. Об этом сообщили в пресс-службе оператора.
В ходе работ были исследованы самые сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в акватории Северного морского пути общей протяженностью 6 500 километров.
Сообщается, что комплекс исследований включал в себя профильные наблюдения дистанционными геофизическими методами, не наносящими ущерба экологии: промер глубин воды многолучевым эхолотом, площадная гидролокационная съемка дна и изучение строения верхней толщи донных осадков акустическим профилографом. Работы проводились на участках глубиной от 30 до 613 метров.
"За 105 дней уникальной экспедиции, стартовавшей в конце июля в Санкт-Петербурге, "Профессор Логачев" преодолел около 16 тысяч километров, успешно выполнив съемку дна на участках трассы ПВОЛС в акватории шести морей – Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского и Берингова. В сложных условиях Арктики слаженная работа и профессионализм проектной команды позволили преодолеть все трудности и завершить работы с существенным опережением сроков", – рассказал генеральный директор АО "Росгеология" Сергей Горьков.
Отмечается, что успешному выполнению работ способствовала благоприятная ледовая обстановка в Северном Ледовитом океане, что позволило судну проводить исследования в высоких широтах без ледокольной поддержки.
"Первый этап работ завершен. Собранные в ходе экспедиции данные будут обработаны специалистами Росгеологии в течение зимы – весны 2020–2021 годов. В следующем году мы проведем второй этап изысканий, включающий исследование пород дна на маршруте. Полученные результаты позволят нам выбрать оптимальный маршрут прокладки кабеля вдоль Арктической зоны России, а также определить места строительства отводов на берег", – отметил генеральный директор "МегаФона" Геворк Вермишян.
В июне "МегаФон" и Росгеология заключили трехлетний меморандум о сотрудничестве: Росгеология стала ключевым партнером для проведения морских инженерных изысканий при реализации проекта Arctic Сonnect.
В пресс-службе отметили, что Arctic Сonnect свяжет волоконно-оптической линией связи континенты, на которых проживает 85% населения, и обеспечит самый быстрый сигнал с минимальным уровнем задержки.
Отмечается, что запуск Arctic Сonnect с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика. Отводы, построенные от основной линии, позволят предоставить связь потребителям Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятиям топливно-энергетического комплекса.
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