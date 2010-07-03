Эксперт рассказал, кто полюбит новые смартфоны-раскладушки

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Шеф-редактор журнала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн высказал мнение о том, что смартфоны-раскладушки будут популярны среди людей, которые готовы тратить на них время.

"Мода ходит по кругу и имеет свойство возвращаться, возможно, на другом уровне – то, что было простым, то сейчас уже ушло дальше. Предпочтения к новинкам покажут пользователи. В наше время открывать обложку и только потом смотреть – это дополнительные 0,5 секунды, что напряжно для современной динамичной жизни", – цитирует его ИА "НСН".

Эксперт полагает, что производители почти исчерпали идеи по внешнему виду гаджетов. Возвращение к раскладушкам, по его мнению, – возможность заинтересовать молодое поколение, которое подобных смартфонов не видело.

Брат колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Роберто презентовал складной смартфон Escobar Fold 1. Эксперт считает, что этот аппарат станет имиджевой вещью для "приблатненных".

Кроме того, в ноябре Motorola анонсировала модернизированную версию популярной в начале 2000-х модели телефона Razr. Смартфон будет обладать основным экраном 6,2 дюйма, а также внешним экраном 2,7 дюйма, куда будут выводиться уведомления. В продаже он появится в начале 2020 года по цене 1,5 тысячи долларов (около 96,3 тысячи рублей по актуальному курсу).

В октябре в России стартовали официальные продажи кнопочной раскладушки Nokia 2720 Flip. Для устройство доступно подключение к 4G-сетям. В режиме ожидания гаджет может работать до 28 дней без подзарядки. Стоимость устройства – 6490 рублей.