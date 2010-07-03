Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Технологии

21:23

Эксперт рассказал, кто полюбит новые смартфоны-раскладушки

технологии

Фото: ТАСС/АР/Michael Sohn

Шеф-редактор журнала "Мобильные телекоммуникации" Леонтий Букштейн высказал мнение о том, что смартфоны-раскладушки будут популярны среди людей, которые готовы тратить на них время.

"Мода ходит по кругу и имеет свойство возвращаться, возможно, на другом уровне – то, что было простым, то сейчас уже ушло дальше. Предпочтения к новинкам покажут пользователи. В наше время открывать обложку и только потом смотреть – это дополнительные 0,5 секунды, что напряжно для современной динамичной жизни", – цитирует его ИА "НСН".

Эксперт полагает, что производители почти исчерпали идеи по внешнему виду гаджетов. Возвращение к раскладушкам, по его мнению, – возможность заинтересовать молодое поколение, которое подобных смартфонов не видело.

Брат колумбийского наркобарона Пабло Эскобара Роберто презентовал складной смартфон Escobar Fold 1. Эксперт считает, что этот аппарат станет имиджевой вещью для "приблатненных".

Кроме того, в ноябре Motorola анонсировала модернизированную версию популярной в начале 2000-х модели телефона Razr. Смартфон будет обладать основным экраном 6,2 дюйма, а также внешним экраном 2,7 дюйма, куда будут выводиться уведомления. В продаже он появится в начале 2020 года по цене 1,5 тысячи долларов (около 96,3 тысячи рублей по актуальному курсу).

В октябре в России стартовали официальные продажи кнопочной раскладушки Nokia 2720 Flip. Для устройство доступно подключение к 4G-сетям. В режиме ожидания гаджет может работать до 28 дней без подзарядки. Стоимость устройства – 6490 рублей.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика