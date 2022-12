YouTube назвал самые популярные видео 2022 года

Фото: YouTube/Technoblade

Самым популярным роликом на YouTube в 2022 году стало видеообращение умершего от рака 23-летнего блогера Technoblade. Соответствующий список опубликован на сайте видеохостинга.

Блогер скончался 30 июня 2022 года, а послание к подписчикам зачитал его отец уже после смерти Technoblade. У ролика свыше 87 миллионов просмотров.

"Если вы смотрите это, то я мертв. Если бы у меня было еще 100 жизней, то в каждой из них я хотел бы снова стать Technoblade", – говорил отец блогера.

Еще одним популярным видео стал фрагмент с церемонии вручения премии "Оскар", когда актер Уилл Смит ударил ведущего Криса Рока за шутку о его жене.

В топ-3 попал и ролик от стримера игры Minecraft под ником Dream, который впервые показал свое лицо.

Ранее журнал The Time назвал лучшие видеоигры 2022 года. Первую строчку рейтинга занял тайтл God of War: Ragnarök, вторую и третью – Horizon Forbidden West и The Quarry соответственно.

В топ-5 также попали Elden Ring и Stray.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!