Журнал The Time назвал лучшие видеоигры 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Английское издание The Time выбрало лучшие видеоигры текущего года. Первое место завоевал тайтл God of War: Ragnarök, сообщает сайт журнала.

"Это то, к чему должны стремиться все приключенческие игры, – от разбивающего мифы повествования до искусных тональных переходов, эмоционального характера и душераздирающего экшена", – описали проект эксперты.

Игра God of War: Ragnarök была разработана компанией Santa Monica Studio, в последствии ее издала Sony Interactive Entertainment. Тайтл является прямым сюжетным продолжением игры God of War, вышедшей в 2018 году.

В первой пятерке расположились проекты Horizon Forbidden West, The Quarry, Elden Ring и Stray. Далее расположились The Last of Us Part I, Sifu, Resident Evil, Village: Shadows of Rose, LEGO Star Wars: The Skywalker Saga и Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge.

По словам авторов материала, индустрия видеоигр смогла преодолеть все трудности после пандемии COVID-19 и снова вернуть былую популярность. До этого, в 2021 году, лучшей игрой, по версии The Time, стала Metroid Dread.

Ранее в Госдуме предложили запретить ряд видеоигр с целью предотвратить пропаганду ЛГБТ и насилия в РФ. Доступ хотят ограничить к Assassin's Creed, Dragon Age, Life Is Strange, The Last of Us, Apex Legends, Overwatch и The Sims 3.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!