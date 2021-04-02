Эксперт оценил штраф для Twitter за отказ удалить незаконную информацию

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Фото: depositphotos/seewhatmitchsee
Эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров предположил, что взыскать штраф с компании Twitter будет сложно. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сумма в 8,9 миллиона рублей для Twitter не является существенной. Другой вопрос – как власти планируют получить этот штраф от Twitter, потому что пока непонятно, к кому обращать это взыскание. Сервис Twitter на территории РФ не имеет представительства, офиса и юрлица", – заявил специалист.
Бедеров подчеркнул, что в США обстоятельства наложения штрафа могут оценить как спорные, а потому интернет-компания может не выполнить требования российских властей.
Эксперт при этом предположил, что Twitter могут заблокировать на территории России, если сервис не выплатит штраф. По его мнению, в дальнейшем это может спровоцировать уход платформы из страны.
Twitter ранее признали виновным в совершении административного правонарушения по статье "Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса информации или интернет-страницы". Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы в совокупности оштрафовал сервис на 8,9 миллиона рублей.
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