В Москве задержали хакера, причастного к делу о DDoS-атаках на объекты РФ

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Силовики задержали в Москве математика Артема Хорошилова, причастного к DDoS-атакам на объекты критической информационной инфраструктуры России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчине предъявили обвинения по статье "Неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации". Столичный Лефортовский суд отправил Хорошилова под стражу в СИЗО "Лефортово".

Ранее стало известно, что с февраля 2022 года на системы Сбербанка было совершено более 600 DDoS-атак. Как отметил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов, ни одна из них не была результативной. При этом в 2023-м банк смог отразить 124 DDoS-атаки.

Позже сообщалось, что ФСБ возбудила уголовное дело в отношении 21-летнего жителя Бердска из Новосибирской области за попытку осуществления компьютерной атаки на информационный ресурс кабмина РФ. Молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы и штраф в размере до 200 тысяч рублей.

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