Поставки снарядов для ТОС "Буратино" в российскую армию выросли почти в 9 раз

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НПО "Сплав" в 2017 году по заказу Минобороны РФ почти в девять раз увеличило поставки реактивных снарядов для огнеметных систем ТОС-1А "Буратино". Об этом сообщили в пресс-службе холдинга "Техмаш".

"В 2017 году НПО "Сплав" увеличил объемы поставки продукции по Гособоронзаказу в среднем на 78 процентов по сравнению с предыдущим годом", – цитирует РИА Новости текст сообщения. "При этом поставки неуправляемых реактивных снарядов "Солнцепек" к ТОС-1А "Буратино" выросли более чем в 8,6 раза", – добавили в "Техмаше".

Также уточняется, что сейчас НПО "Сплав" расширяет производственные мощности, чтобы к 2019 году запустить серийное производство снарядов для новейшей разработки – реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". Кроме того, в ближайшие годы "Сплав" планирует начать выпуск боевых и транспортно-заряжающих машин.

Как пояснили эксперты, задачей тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Буратино" является огневая поддержка пехоты и танков. ТОС-1А может быть использована для поражения живой силы противника с открытых и закрытых огневых позиций, как в наступательном, так и в оборонительном бою. Эта огнеметная система также предназначена для вывода из строя легкобронированной техники и транспортных средств.