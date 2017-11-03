"Яндекс" закроет один из своих сервисов

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

"Яндекс" до конца ноября прекратит поддержку агрегатора каршеринговых сервисов. Об этом сообщается на странице-заглушке по адресу, где ранее находилась страница проекта.

Компании не удалось договориться с каршеринговыми сервисами о бронировании автомобилей через приложение. Из-за этого пользователи могли только искать машины на карте, но не бронировать их.

В компании намерены продолжить развивать слой каршеринга в "Яндекс.Транспорте", который оказался более востребованным. На момент закрытия "Яндекс.Каршерингом" пользовались около 600 человек в месяц.

Сервис запустили в тестовом режиме в мае 2017 года. В середине августа он вышел из бета-теста. С помощью приложения можно было найти машины сервисов "Делимобиль", Anytime, Car5 и Rentmee. При этом недоступными оставались машины BelkaCar и YouDrive.