Мосгордума поддержала идею введения желтого цвета для такси

Депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении законопроект, обязывающий легковые такси столицы перекрасить автомобили в желтый цвет. Это требование вводится "в целях обеспечения безопасности пассажиров и идентификации легковых такси по отношению к другим транспортным средствам".

Поправки в закон "О легковом такси в городе Москве" должны вступить в силу 1 июля 2013 года. При этом владельцам таксомоторных компаний не придется перекрашивать сразу весь автопарк. Требования по желтому цвету начнут применяться только к тем автомобилям, разрешения на которые будут выдаваться после вступления в силу документа.

В ходе обсуждения депутаты поддержали законопроект, отметив, что подобная идея назрела давно. "Такси желтого цвета хорошо знакомо и горожанам, и гостям Москвы, его прекрасно видно в общем автомобильном потоке", - сообщается на сайте Мосгордумы.

Напомним, в феврале департамент транспорта проводил опрос среди москвичей по поводу выбора цвета для такси. Однако он был закрыт из-за "накрутки" голосов.