Экс-сотрудника Минприроды Кубани приговорили к 12 годам по делу о госизмене

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Экс-сотрудник министерства природных ресурсов Краснодарского края был осужден на 12 лет лишения свободы за передачу иностранной разведке сведений, которые она могла использовать против безопасности РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

"Третьим апелляционным судом общей юрисдикции проверена законность приговора Краснодарского краевого суда, которым гражданин России осужден за государственную измену в форме шпионажа к 12 годам лишения свободы", – заявили представители суда.

Судом было установлено, что бывший работник регионального Минприроды собирал и передавал представителю иностранной разведки сведения. Подчеркивается, что судебная коллегия по уголовным делам оставила вынесенный приговор без изменений.

"Приговор вступил в законную силу", – резюмировали в суде.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Луганске местную жительницу по подозрению в шпионаже.

Согласно данным ведомства, с октября 2022 года женщина по личным мотивам, содействуя украинским вооруженным формированиям по заданию человека, работающего в интересах госразведки Минобороны Украины, занималась сбором и передачей данных о местах дислокации и передвижении подразделений Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ.



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