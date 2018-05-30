Суд ограничил директору РАМТ срок ознакомления с материалами дела "Седьмой студии"

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Басманный суд ограничил директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум, обвиняемой по делу "Седьмой студии", срок ознакомления с его материалами до 19 июля. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Судья Наталия Дударь заявила о частичном удовлетворении ходатайства следователя. Он пояснил, что, по мнению СК, обвиняемая потратила 21 час и прочитала 66 томов дела. Всего ей осталось 192 тома. Это позволяет говорить, что она сознательно затягивает процедуру ознакомления с делом, считает следователь.

Адвокат обвиняемой Ирина Поверинова возразила. По ее словам, следствие не создает необходимых условий для более быстрого ознакомления с материалами. Кроме того, она отметила, что следователи предоставляют тома дела в произвольном порядке.

Аналогичное решение вынесли в отношении режиссера Кирилла Серебренникова. Он подчеркнул, что не видит в этом затягивания дела. "В наших интересах, чтобы весь этот бред закончился", – добавил он.

Ходатайства в отношении экс-гендиректора АНО "Седьмая студия" Юрия Итина и экс-гендиректора театра "Гоголь-центр" Алексея Малобродского рассмотрят 1 июня. Заседание касательно последнего ранее перенесли из-за его госпитализации.

Материалы в отношении бывшего главбуха "Седьмой студии" Масляевой, заключившей сделку со следствием, выделили в отдельное производство. Аналогично – с продюсером Екатериной Вороновой, объявленной в розыск и заочно арестованной.

По информации следствия, Серебренников придумал и разработал проект "Платформа" для популяризации современного искусства. Минкультуры России выделило проекту более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Для реализации проекта Серебренников создал "Седьмую студию".

По указаниям Серебренникова и Итина, Малобродский, Воронова и Масляева ежегодно с 2011 по 2014 год в рамках проекта "Платформа" заведомо завышали данные о числе и стоимости проводимых мероприятий. Эти сведения они передавали в Минкультуры для отчетности. Так были похищены бюджетные средства. Минкультуры России заявило иск о возмещении ущерба на 133 миллиона рублей. Расследование уголовного дела завершено.

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