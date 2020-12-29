Суд приговорил к 15 годам колонии обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии общего режима бывшего члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан по обвинению в шпионаже.

Предварительное следствие по делу провело следственное управление ФСБ России. Оно также находилось под контролем Генпрокуратуры РФ.

Уточняется, что в ходе прений гособвинение запрашивало для обвиняемой наказание в виде 18 лет колонии общего режима.

Карину Цуркан задержали летом 2018 года по подозрению в шпионаже. По версии ФСБ, женщина работала с молдавской спецслужбой с 16 августа 2004 года. В 2015 году она якобы передала документ об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества молдавским силовым структурам.

Цуркан не признала вину по обвинению в шпионаже. Она уверена, что действия правоохранителей были направлены на то, чтобы сместить ее с поста в компании "Интер РАО".