Пашаев прокомментировал лишение Добровинского статуса адвоката

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Экс-адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал лишение его процессуального оппонента Александра Добровинского статуса адвоката на два года, сообщает ТАСС.
"Мне его жалко, в самом деле, что его адвокатский статус прекратили, только он поплатился за свою подлость в отношении меня, которую с утра до вечера через СМИ устраивал", – заявил Пашаев.
По его мнению, Добровинского надо было лишить статуса за "грубейшие нарушения" не на два года, а на пять.
Пашаев добавил, что на процессе по делу о смертельном ДТП Добровинский занимался саморекламой, "самыми грязными методами разжигал общественность".
Ранее Совет адвокатской палаты Москвы лишил Добровинского статуса на два года. Он был адвокатом троих потерпевших по делу Ефремова.
Правозащитник намерен обжаловать данное решение. По его словам, это стало неожиданным, потому что квалификационная комиссия не признала в его действиях дисциплинарного проступка.
18 сентября адвокатского статуса лишили Пашаева сроком на один год. Квалификационная комиссия признала, что защитник нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката.
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