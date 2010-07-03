Фигурант дела о гибели 14 детей на Сямозере обжаловал приговор суда

Сторона защиты одного из фигурантов дела о гибели детей на Сямозере подала апелляционную жалобу на приговор суда.
"На сегодняшний день у нас две жалобы: от адвоката Елены Решетовой – Шишкова. Также пришла жалоба от представителя потерпевших Евстифеевой", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы инстанции.
18 марта суд вынес приговор шести фигурантам дела. Бывший директор лагеря "Сямозеро", где отдыхали дети, Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов получили по девять с половиной лет колонии общего режима. Валерий Круподерщиков, который работал инструктором, осужден на восемь месяцев колонии-поселения. Еще троих обвиняемых суд оправдал.
18 июня 2017 года группа школьников из Москвы, отдыхавшая в карельском лагере, попала на лодках в шторм. 14 детей погибли. Школьники поехали в этот лагерь, поскольку компания "Парк-отель "Сямозеро" выиграла тендер, объявленный департаментом соцзащиты Москвы.
Бывшего директора лагеря в Карелии приговорили к 9,5 годам колонии
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