Фигурант дела о гибели 14 детей на Сямозере обжаловал приговор суда

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Сторона защиты одного из фигурантов дела о гибели детей на Сямозере подала апелляционную жалобу на приговор суда.

"На сегодняшний день у нас две жалобы: от адвоката Елены Решетовой – Шишкова. Также пришла жалоба от представителя потерпевших Евстифеевой", – цитирует РИА Новости представителя пресс-службы инстанции.

Прокуратура Карелии также обжаловала приговор Петрозаводского городского суда.

18 марта суд вынес приговор шести фигурантам дела. Бывший директор лагеря "Сямозеро", где отдыхали дети, Елена Решетова и ее заместитель Вадим Виноградов получили по девять с половиной лет колонии общего режима. Валерий Круподерщиков, который работал инструктором, осужден на восемь месяцев колонии-поселения. Еще троих обвиняемых суд оправдал.

18 июня 2017 года группа школьников из Москвы, отдыхавшая в карельском лагере, попала на лодках в шторм. 14 детей погибли. Школьники поехали в этот лагерь, поскольку компания "Парк-отель "Сямозеро" выиграла тендер, объявленный департаментом соцзащиты Москвы.