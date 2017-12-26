Гендиректор "Воентелекома" арестован по делу о многомиллионном хищении

26 декабря, 18:00
Фото: ТАСС/Интерпресс/Александр Тарасенков
Хамовнический суд столицы арестовал до 24 февраля руководителя подведомственной министерству обороны РФ компании "Воентелеком" Александра Давыдова.
Его подозревают в многомиллионном хищении, сообщает РИА Новости.
По данным СМИ, рассматривается версия кражи примерно 500 миллионов рублей во время реализации государственных контрактов на поставку спецтехники военному ведомству.
Отмечается, что накануне правоохранительные органы провели обыск в кабинете и автомобиле Давыдова, после этого его задержали и допросили. В материалах следствия говорится, что "Воентелеком" заключал с Минобороны контракты на поставку оборудования и осуществление авторского надзора за спутниковой связью, а затем увеличивал стоимость своих продуктов и услуг.
"Воентелеком" был образован в 2009 году. Компания обеспечивает связь для российских вооруженных сил.
В 2014 году Главная военная прокуратура возбудила уголовное дело на некоторых сотрудников "Воентелекома" за мошенничество, связанное с "золотыми парашютами". Злоумышленники "задним числом" изменили условия трудовых договоров таким образом, чтобы при увольнении по любой причине топ-менеджерам выплачивалось 12 среднемесячных окладов.
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