Суд оставил Маслякову еще один бренд

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Суд оставил Александру Маслякову бренд "КВН Клуб веселых и находчивых". Об этом сообщает РИА Новости.

"В иске отказать полностью", – говорится в карточке арбитражных дел без уточнения подробностей.

17 сентября суд подтвердил права Маслякова на товарный знак The international union КВН. Всего "Группа 7" оспаривает права компании Маслякова на шесть товарных знаков.

Ранее "Группа 7" получила права на книгу "КВН. Клуб веселых и находчивых" 1965 года и сценарии игры "КВН", первый выпуск которой вышел в телеэфир в 1961 году. Права на литературные произведения компании в 2017 году передала вдова одного из соавторов Сергея Муратова.

По мнению истца, популярность обозначения "КВН" не связана с деятельностью "АМИК", которая приобрела права на него в 2010 году без согласия авторов книги и первых сценариев. В "АМИК" же заявляют, что известность бренду принесла не книга, а телепередачи, создаваемые Масляковым.

До этого режиссер-документалист Виталий Манский рассказал, что Александр Масляков-младший запретил использовать в фильме, посвященном истории клуба, аббревиатуру "КВН".

