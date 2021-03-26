Суд арестовал столичного полицейского, присвоившего 25 млн рублей из вещдоков

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Московского полицейского Михаила Белявского арестовали на два месяца. Он обвиняется в краже вещдоков на 25 миллионов рублей, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.
Фигурант дела является заместителем начальника отдела МВД России по Ярославскому району столицы.
"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белявского М. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, сроком до 25 мая 2021 года", – говорится в сообщении.
Согласно версии следователей, Белявский украл деньги в размере свыше 25 миллионов рублей, изъятых по уголовному делу. Средства находились на хранении в сейфе его же кабинета.
Ранее суд арестовал подозреваемого в нападении на бойца ММА Мирзаева. Ночью 31 декабря в квартиру одного из жилых домов по улице Восточной в Москве проникли трое неизвестных.