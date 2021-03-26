Участок Калужско-Рижской линии метро временно закрыт

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

26 марта, 19:14

Суд арестовал столичного полицейского, присвоившего 25 млн рублей из вещдоков

суды происшествия

Фото: Москва 24

Московского полицейского Михаила Белявского арестовали на два месяца. Он обвиняется в краже вещдоков на 25 миллионов рублей, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Лела Кокая.

Фигурант дела является заместителем начальника отдела МВД России по Ярославскому району столицы.

"Постановлением Пресненского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Белявского М. В., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ, сроком до 25 мая 2021 года", – говорится в сообщении.

Согласно версии следователей, Белявский украл деньги в размере свыше 25 миллионов рублей, изъятых по уголовному делу. Средства находились на хранении в сейфе его же кабинета.

Ранее суд арестовал подозреваемого в нападении на бойца ММА Мирзаева. Ночью 31 декабря в квартиру одного из жилых домов по улице Восточной в Москве проникли трое неизвестных.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать